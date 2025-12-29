Il bavaglio dell' Albanese | avvisa i giornali e difende la grillina Ascari

Francesca Albanese, nota rappresentante grillina, ha scelto di attendere prima di esprimersi pubblicamente dopo l’arresto di Mohammad Hannoun e altri otto sospetti, collegati a Hamas. La sua posizione, che mira a difendere la collega Ascari e a rispettare i tempi del confronto pubblico, si inserisce in un contesto di attenzione e cautela su temi delicati e complessi.

Ha aspettato in silenzio, ha atteso che qualcun altro si esponesse e poi, solo a quel punto, ha parlato anche lei: Francesca Albanese ha ritrovato la parola dopo l'arresto di Mohammad Hannoun e di altre 8 persone, accusate di avere legami più o meno stretti con l'organizzazione terroristica di Hamas. Nello specifico, ha atteso che a parlare fosse Stefania Ascari, parlamentare del Movimento 5 Stelle che con Hannoun ha avuto rapporti, come da lei stessa ammesso, avendo partecipato a viaggi in Medioriente organizzati dalle associazioni dell'architetto giordano. " Massima solidarietà a chi è colpito da quest'ultima onda di diffamazioni senza alcun ritegno, e piena fiducia nelle attività degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

