Napoli incendio al teatro Sannazaro | cupola in fiamme Paura tra i residenti della zona – Le foto

Un incendio ha coinvolto questa mattina il Teatro Sannazaro di Napoli, provocando l’incendio della cupola del teatro. Le fiamme si sono propagate rapidamente, facendo temere il peggio tra i residenti di via Chiaia. Alcuni testimoni raccontano di aver visto il fuoco divampare appena prima dell’alba, mentre le sirene delle ambulanze si sentivano a distanza. La scena ha creato grande paura in tutta la zona, con molti che si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo.

Un incendio devastante è scoppiato all'alba di oggi a Napoli, colpendo lo storico Teatro Sannazaro di via Chiaia. Il bilancio provvisorio è di diverse persone intossicate e danni incalcolabili alla struttura, con il crollo della cupola che ha travolto l'intera platea. Le fiamme sono divampate intorno attorno alle cinque del mattino, avvolgendo lo storico tempio della tradizione napoletana e costringendo i residenti dei palazzi vicini a barricarsi in casa o a fuggire a causa di una nube di fumo densa e irrespirabile. I vigili del Fuoco, intervenuti con diverse squadre, sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'intera area.