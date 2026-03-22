Il secondo turno in Francia si gioca tutto sulle alleanze
In Francia, il secondo turno elettorale si avvicina, focalizzandosi principalmente sulle alleanze tra partiti. La sinistra ha formato accordi variabili, spesso decisi di volta in volta, mentre a destra sono state costituite diverse coalizioni. La strategia delle alleanze gioca un ruolo cruciale per determinare chi accederà alla fase successiva delle elezioni.
E soprattutto su quelle nella sinistra, fatte caso per caso, mentre a destra ce ne sono state ben poche: si vota in oltre mille comuni, tra cui Parigi Domenica in 1.580 comuni francesi c’è il secondo turno delle elezioni amministrative. Ci saranno più di 800 “triangolari”, cioè ballottaggi a tre, quasi 200 “quadrangolari” e in 17 casi le liste che si potranno votare saranno addirittura cinque. È possibile perché il sistema elettorale francese prevede che l’accesso al secondo turno dipenda dalla percentuale di voti ottenuti sul totale degli aventi diritto, e non dalla posizione. Al secondo turno invece chi ottiene più voti. Il primo turno, che si è tenuto il 15 marzo in circa 35mila comuni, è stato caratterizzato da una forte astensione, non abituale alle comunali e pari a oltre il 40 per cento. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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