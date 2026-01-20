Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open, validevole occasione per seguire il suo percorso nel primo grande torneo del calendario. Dopo la vittoria all'esordio contro Gaston, si prepara per il secondo turno. Ecco tutte le informazioni su orari e come seguire l'incontro in TV e in streaming, per rimanere aggiornati sull’andamento del tennista italiano nel torneo.

Buona la prima per Jannik Sinner. L'azzurro, tornato in campo a Melbourne per gli Australian Open (Slam che ha vinto nel 2024 e 2025) ha vinto all'esordio contro il francese Gaston ed. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca? Orario e dove vedere in tv il secondo turno di Jannik agli Australian Open

Sinner, quando gioca agli Australian Open contro Gaston? Orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner affronta Gaston agli Australian Open in una sfida importante.

Quando gioca Sinner con Gaston agli Australian Open, data e orario del primo incontro di JannikJannik Sinner affronterà Hugo Gaston agli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Jannik Sinner all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner, quando gioca contro Gaston all’Australian Open: orario e dove vedere il match in tv; Quando gioca Sinner con Gaston agli Australian Open, data e orario del primo incontro di Jannik; Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano i due azzurri e dove vederli | Il programma di….

Sinner, quando gioca? Orario e dove vedere in tv il secondo turno di Jannik agli Australian Open - Buona la prima per Jannik Sinner. L'azzurro, tornato in campo a Melbourne per gli Australian Open (Slam che ha vinto nel 2024 e 2025) ha vinto all'esordio contro il francese Gaston ... ilmessaggero.it

Quando si gioca Sinner-Gaston agli Australian Open 2026: orario e dove vederla in TV e streaming - Jannik Sinner farà il suo esordio agli Australian Open 2026 affrontando martedì 20 gennaio il francese Hugo Gaston, numero 94 ATP ... fanpage.it

#Sinner-Gaston agli #AustralianOpen 2026: a che ora si gioca la partita #SkySport #SkyTennis x.com

Australian Open 2026, Sinner-Gaston al primo turno: ecco a che ora si gioca e dove vederla - facebook.com facebook