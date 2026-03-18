Schlein | No al a referendum non migliora la giustizia e indebolisce l’indipendenza dei giudici – Il video

In piazza del Popolo a Roma si è svolta una manifestazione contro il referendum, con la partecipazione di numerosi cittadini. Durante l'evento, una rappresentante ha espresso chiaramente il suo dissenso, affermando che il voto non migliorerebbe il sistema di giustizia e indebolirebbe l’indipendenza dei giudici. L’evento si è svolto senza incidenti e ha attirato l’attenzione di diversi media.

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