Referendum giustizia aumentano gli avvocati per il No | Preoccupazione enorme

Il risultato delle recenti dichiarazioni dimostra che molti avvocati sono pronti a votare no al referendum del 22 e 23 marzo, preoccupati per le possibili conseguenze. La causa principale di questa crescita è la paura di perdere potere e autonomia nel sistema giudiziario. Alcuni professionisti hanno espresso chiaramente il loro timore che le modifiche possano indebolire la loro funzione. La questione si fa sempre più urgente tra gli addetti ai lavori.

“Moltissimi amici e colleghi hanno dichiarato pubblicamente che voteranno no al referendum del 22 e 23 marzo”. Così l’avvocato Federico Pedersoli, impegnato nel comitato bergamasco degli Avvocati per il no in vista della consultazione popolare, evidenzia l’aumento dei pareri contrari alla riforma della giustizia all’interno dell’avvocatura. Nelle ultime settimane tanti legali del Foro di Bergamo – in attività e non – stanno prendendo posizione indicando il proprio voto negativo. Fra loro spiccano parecchi nomi affermati e in base alle informazioni disponibili l’elenco è destinato a salire ulteriormente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Referendum giustizia, gli avvocati per il no: “Riforma pericolosa, demolisce il Csm”Gli avvocati sono divisi sul referendum.

Leggi anche: Avvocati in piazza per il "sì" al referendum sulla giustizia

Referendum Giustizia, appello per il No dell’avvocato Dinoi

