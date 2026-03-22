Il PSG riconquista il primo posto in Ligue 1 con una vittoria schiacciante sul Nizza

Il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria convincente contro il Nizza, riportandosi in testa alla classifica di Ligue 1. La squadra ha dominato l'incontro con un risultato netto, rafforzando la propria posizione in campionato. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso ai parigini di salire al primo posto, evidenziando la loro supremazia sul campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Cinque giorni dopo aver conquistato un posto nei quarti di finale di Champions League, il Paris Saint-Germain (PSG) ha mostrato la sua vera forza. Sabato scorso, il club francese ha ottenuto una vittoria schiacciante per 4-0 contro il Nice, riprendendo così il comando della classifica della Ligue 1. Questa prestazione dimostra come la squadra di Christophe Galtier sia pronta ad affrontare le sfide imminenti, sia in campionato che in Europa. Durante la partita, il PSG ha siglato quattro gol grazie a una notevole performance di squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il PSG riconquista il primo posto in Ligue 1 con una vittoria schiacciante sul Nizza. Articoli correlati Ligue 1: il Rennes batte il Psg, Lens di nuovo primo; rivoluzione in casa MarsigliaMarsiglia (Francia) 16 febbraio 2026 - Non c'è alcun dubbio, in questo momento il campionato più frizzante tra i top cinque è quello francese. Ligue 1: Lens battuto dal Monaco, il Psg torna primo. Lo Strasburgo abbatte il LioneLens (Francia) 23 febbraio 2026 - La Ligue 1 si conferma uno dei campionati più intrattenenti tra i top cinque globali e anche in questo weekend... Débrief NICE - PARIS-SG : 0-4 - 27ème journée Ligue 1 2025-2026 - Stats, infos, classement Aggiornamenti e notizie su Il PSG riconquista il primo posto in... Ligue 1, il Psg cala il poker sul campo del Nizza e torna in vettaNIZZA (FRANCIA) - Nella 27ª giornata di Ligue 1, il Psg risponde alla cinquina del Lens nell'anticipo con l'Angers, calando il poker sul campo del Nizza e riportandosi in vetta alla classifica, seppur ... msn.com Ligue 1: il Monaco non si ferma più. Rinviata la gara del Psg, il Lens perde ancoraI sangue e oro falliscono il sorpasso in vetta nel turno dove il Psg riposa per preparare la Champions. I monegaschi fanno 5 vittorie consecutive ... msn.com