Le ghost roots uno dei trend capelli che nel 2026 chiuderà l’era della clean girl

Le ghost roots sono uno dei trend capelli che, secondo le previsioni, chiuderanno l’era della clean girl nel 2026. Questa tecnica, caratterizzata da radici scure sfumate delicatamente verso le lunghezze, rappresenta un approccio più naturale e sobrio alla cura dei capelli. Con il tempo, si prevede che questa tendenza sostituirà gli stili più minimalisti, segnando una nuova fase nel mondo delle acconciature.

Se ne è parlato tanto e ora sembra essere ufficiale: l’era della clean girl si chiuderà ufficialmente nel 2026. E ad avvalorare questa teoria si unisce un trend capelli che non lascia spazio a dubbi, ovvero la tecnica delle ghost roots. Una moda che abbiamo già visto a celebs come Billie Eilish, e che ora inizia a conquistare anche le passerelle delle maisons. Le ghost roots, il nuovo trend capelli che segna la fine della clean girl era. Il nome è esplicativo: radici fantasma. Se negli ultimi anni continuiamo ad assistere a trend che vogliono a tutti i costi valorizzare la bellezza naturale, dando impressione di non aver nessun tipo di tinta o ritocco, in questo caso la tendenza è opposta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

