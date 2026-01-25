Il trend del 2026, il second day smokey eyes, si ispira all’effetto del trucco del giorno dopo, conferendo un look grunge e naturale. Perfetto per chi desidera un’estetica semplice ma di carattere, richiama le atmosfere degli anni passati e si adatta a diverse occasioni. Questa tecnica valorizza lo sguardo con sfumature morbide e imperfette, offrendo un risultato autentico e versatile.

Come dice il nome, il second day smokey eyes è il trucco del giorno dopo, quello che dona un’aria grunge e ci riporta ai tempi di Effy Stonem di Skins. Ormai è palese: il 2026 è l’anno del throwback (lo dimostrano gli infiniti trend che ricordano con nostalgia il 2016), e quale momento migliore per riportare in voga lo smokey, una delle tecniche più copiate e più virali di sempre? Il second day smokey eyes saluta l’era clean girl. Il principio è semplice: messy e smudge, un trucco che non deve essere preciso, anzi. La base è ovviamente un colore scuro che va ad intensificare lo sguardo, ma smussato abbastanza da sembrare reduce da una serata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Clean girl addio: il trend del 2026 è il second day smokey eyes

Le ghost roots, uno dei trend capelli che nel 2026 chiuderà l'era della clean girlLe ghost roots sono uno dei trend capelli che, secondo le previsioni, chiuderanno l'era della clean girl nel 2026.

Il 2025 ha ufficialmente detto addio alla clean girl (e nel 2026 finalmente ritorneremo a divertirci col makeup)Nel 2025 si è assistito a un cambiamento nelle tendenze di bellezza, abbandonando lo stile clean girl.

