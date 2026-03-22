Il prof dell’affetto e i suoi allievi | Vogliono parlare di emozioni

In una scena insolita a Firenze, un insegnante e i suoi studenti sono stati visti parlare di emozioni in un supermercato, invece che in classe. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi in un percorso di educazione all’affettività, portandoli a confrontarsi con i temi delle emozioni in un ambiente diverso dal solito. L’esperienza ha visto protagonisti un docente e i suoi allievi, che hanno condiviso pensieri e sentimenti in modo spontaneo.

FIRENZE Una lezione di educazione all’affettività, come dovrebbe essere in classe, ma in un supermercato. Nella sala soci del punto vendita di Unicoop Firenze di Ponte a Greve, infatti, ieri si è svolto un incontro tra i ragazzi dell’Istituto Il Pontormo di Empoli ed Enrico Galiano, lo scrittore e insegnante che da tempo mette in pratica lezioni pubbliche sul tema dell’educazione alle relazioni. Un confronto diretto, partito con una domanda sulla corretta declinazione del femminile di alcune professioni, che si è presto discostato dalla grammatica ed è andato più diretto nel parlare di relazioni. È qui che le ragazze presenti si sono aperte, hanno avuto il coraggio di raccontare le loro storie, le molestie, i rapporti ambigui avuti con i ragazzi, le relazioni tossiche nate da un rapporto "normale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il prof dell’affetto e i suoi allievi: "Vogliono parlare di emozioni" Articoli correlati Demon Slayer, lo studio di Ufotable è a favore dell'AI? I creatori non ne vogliono parlareIl dibattito sul ruolo dell'AI nell'animazione giapponese tocca anche un colosso come Demon Slayer, fresco del successo mondiale di Infinity Castle,... Grifone sempre in salute. Il bomber e i suoi ’allievi’Dopo la roboante vittoria sul Cannara, domenica, dunque, il Grosseto è atteso dalla trasferta di Camaiore (inizio 14.