Il dibattito sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’animazione coinvolge anche lo studio Ufotable, responsabile di Demon Slayer. Nonostante il successo di Infinity Castle, i creatori preferiscono mantenere un basso profilo sulla questione, evidenziando un atteggiamento di cautela e rispetto per la tradizione artigianale, in un contesto in cui le innovazioni tecnologiche sollevano interrogativi sulla futura produzione artistica.

Il dibattito sul ruolo dell'AI nell'animazione giapponese tocca anche un colosso come Demon Slayer, fresco del successo mondiale di Infinity Castle, tra prudenza, curiosità e rispetto per la tradizione artigianale. Il dibattito sul ruolo dell'AI nell'animazione giapponese tocca anche un colosso come Demon Slayer, fresco del successo mondiale di Infinity Castle. Tra prudenza, curiosità e rispetto per la tradizione artigianale, Ufotable ha lasciato intravedere un futuro in cui la tecnologia potrebbe affiancare - senza sostituire - i creativi. Ufotable parla di AI: prudenza e nessuna chiusura definitiva Durante gli Astra Awards, un rappresentante ufficiale di Ufotable e Aniplex è stato interrogato sull'impatto che l'intelligenza artificiale generativa potrebbe avere sull'industria anime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Demon Slayer, lo studio di Ufotable è a favore dell'AI? I creatori non ne vogliono parlare

Leggi anche: Golden Globe 2026: l’anime Demon Slayer sfida i colossi di Hollywood (e può vincere contro KPop Demon Hunters)

Leggi anche: Tanjiro di demon slayer diventato il più grande eroe dell anime oltre goku

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Top 2025: i migliori anime dell'anno secondo la redazione; L'anime di Genshin Impact prosegue la sua produzione senza intoppi, dice MiHoYo; Genshin Impact: l’anime è ancora in lavorazione presso Ufotable, non è stato cancellato; L’anime di Genshin Impact è ancora vivo, la produzione sta continuando.

Demon Slayer, lo studio di Ufotable è a favore dell'AI? I creatori non ne vogliono parlare - Il dibattito sul ruolo dell'AI nell'animazione giapponese tocca anche un colosso come Demon Slayer, fresco del successo mondiale di Infinity Castle, tra prudenza, curiosità e rispetto per la tradizion ... movieplayer.it