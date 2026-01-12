Demon Slayer lo studio di Ufotable è a favore dell' AI? I creatori non ne vogliono parlare
Il dibattito sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’animazione coinvolge anche lo studio Ufotable, responsabile di Demon Slayer. Nonostante il successo di Infinity Castle, i creatori preferiscono mantenere un basso profilo sulla questione, evidenziando un atteggiamento di cautela e rispetto per la tradizione artigianale, in un contesto in cui le innovazioni tecnologiche sollevano interrogativi sulla futura produzione artistica.
Il dibattito sul ruolo dell'AI nell'animazione giapponese tocca anche un colosso come Demon Slayer, fresco del successo mondiale di Infinity Castle, tra prudenza, curiosità e rispetto per la tradizione artigianale. Il dibattito sul ruolo dell'AI nell'animazione giapponese tocca anche un colosso come Demon Slayer, fresco del successo mondiale di Infinity Castle. Tra prudenza, curiosità e rispetto per la tradizione artigianale, Ufotable ha lasciato intravedere un futuro in cui la tecnologia potrebbe affiancare - senza sostituire - i creativi. Ufotable parla di AI: prudenza e nessuna chiusura definitiva Durante gli Astra Awards, un rappresentante ufficiale di Ufotable e Aniplex è stato interrogato sull'impatto che l'intelligenza artificiale generativa potrebbe avere sull'industria anime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Golden Globe 2026: l’anime Demon Slayer sfida i colossi di Hollywood (e può vincere contro KPop Demon Hunters)
Leggi anche: Tanjiro di demon slayer diventato il più grande eroe dell anime oltre goku
Top 2025: i migliori anime dell'anno secondo la redazione; L'anime di Genshin Impact prosegue la sua produzione senza intoppi, dice MiHoYo; Genshin Impact: l’anime è ancora in lavorazione presso Ufotable, non è stato cancellato; L’anime di Genshin Impact è ancora vivo, la produzione sta continuando.
Demon Slayer, lo studio di Ufotable è a favore dell'AI? I creatori non ne vogliono parlare - Il dibattito sul ruolo dell'AI nell'animazione giapponese tocca anche un colosso come Demon Slayer, fresco del successo mondiale di Infinity Castle, tra prudenza, curiosità e rispetto per la tradizion ... movieplayer.it
Lo studio Ufotable (Demon Slayer) accusato di evasione fiscale - Quando tutto sembra andare liscio come l'olio per lo studio di animazione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Ufotable, ecco che arriva la batosta, meritata, tuttavia: il fondatore e lo studio di ... tomshw.it
AI in Demon Slayer? Official anime creators aren't ruling it out for good - The production team behind the Demon Slayer anime doesn't categorically rule out generative AI in future productions despite promoting human creators. msn.com
Demon slayer zenitsu & kaigaku figure - €159.90 Scadenza: 24 febbraio 2026 Data arrivo: gennaio 2027 #FumetteriaBrescia #ComicsLeagueOfBrixia #ComicsLeague #Brixia #Brescia #Fumetteria - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.