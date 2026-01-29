Grifone sempre in salute Il bomber e i suoi ’allievi’

Dopo la vittoria schiacciante contro il Cannara, il Grosseto si prepara alla trasferta di Camaiore domenica pomeriggio. La squadra di mister Galli arriva in buona forma e con fiducia, pronta a confermare la sua salute e a conquistare altri punti. La partita si gioca alle 14, e i tifosi sono già in fermento, sperando in un altro risultato positivo.

Dopo la roboante vittoria sul Cannara, domenica, dunque, il Grosseto è atteso dalla trasferta di Camaiore (inizio 14.30) per il match valevole per la quinta giornata del girone di ritorno. La squadra versiliese naviga in acque non sicure con i suoi 23 punti, per cui i ragazzi di mister Turi cercheranno di fare tutto il possibile per fermare il cammino della 'corazzata biancorossa', forti del successo ottenuto in trasferta, domenica, sul campo del San Donato Tavarnelle. Nel girone di andata il Camaiore, a sorpresa, uscì indenne dallo stadio 'Zecchini' dove riuscì a prendere un punto (1 a 1 il punteggio finale), ma da quel 28 settembre le cose sono cambiate.

