In Groenlandia, il governo danese avrebbe predisposto un piano segreto per sabotare le piste di atterraggio, temendo che le affermazioni di Trump sulla regione potessero portare a una crisi internazionale. Le autorità di Copenaghen si sono preparate a intervenire nel caso di un possibile tentativo di impedire un intervento statunitense nell’isola. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale sulle tensioni tra Danimarca e Stati Uniti.

Le minacce di Trump sulla presa della Groenlandia, hanno spinto Copenaghen a prepararsi ad uno scenario disastroso. Il piano segreto si sarebbe articolato tra esplosivi sugli aeroporti e aiuti europei. Lo scopo era rendere un'ipotetica invasione americana troppo costosa e costringere gli Usa ad evitarla o a negoziare La Danimarca era pronta a uno scenario estremo:far saltare le piste d’atterraggio dellaGroenlandiae combattere, nel caso di un’invasione militare degli Stati Uniti. Un piano concreto, non un’esercitazione teorica, nata di fronte alle ripetute pressioni del presidente UsaDonald Trump, che più volte aveva evocato l’idea diprendere il controllo dell’isola “in un modo o nell’altro”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Groenlandia, il piano segreto danese anti-Usa: far saltare le piste per fermare Trump

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Dopo le tensioni seguite alle dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia, la Danimarca si sarebbe preparata a un possibile attacco statunitense inviando soldati, esplosivi e scorte mediche sull’isola. Il piano includeva anche la distruzione delle piste di atterrag facebook

Negli ultimi mesi la Groenlandia è tornata al centro del racconto politico mondiale per le dichiarazioni di Donald Trump, che ha rilanciato l’idea, già avanzata nel 2019, di acquisire l’isola, definendola strategica per la sicurezza americana e per il controllo dell’ x.com