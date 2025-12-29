Elia Barp | È un buon punto di partenza per il mio Tour de Ski Le gambe e le braccia ci sono

Elia Barp si presenta al secondo appuntamento del Tour de Ski 2025-2026 con un risultato positivo, conquistando l’ottavo posto nella 10 km in tecnica classica a Dobbiaco. Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla sprint in tecnica libera, questa prestazione rappresenta un segnale di ripresa e un buon punto di partenza per il prosieguo della stagione.

All'indomani della delusione per la mancata qualificazione alla sprint in tecnica libera, Elia Barp si riscatta alla grande centrando un brillante ottavo posto nella 10 km in classico con partenza a intervalli di Dobbiaco, valevole come secondo atto del Tour de Ski 2025-2026. Il giovane talento azzurro archivia così il miglior risultato individuale della stagione in Coppa del Mondo e mette un'ipoteca non soltanto sulla convocazione per Milano Cortina ma anche per un posto nella staffetta olimpica 4×7,5 km. " Mi sembra una bella gara, l'ho fatta quasi completamente in controllo ma con buon ritmo, poi negli ultimi due chilometri ho trovato la scia di Stenshagen che è stato un ottimo riferimento ", racconta Barp ai microfoni della FISI dopo aver concluso la gara con un distacco di 39 secondi dal vincitore norvegese Mattis Stenshagen e a poco meno di 30 secondi dal podio.

Barp secondo e Pellegrino quinto nella 10 km Tc Fis di Muonio - Elia Barp ha concluso al secondo posto e Federico Pellegrino al quinto nella 10 km a tecnica classica maschile valevole per l''Oloksen Tykkikisat' di Muonio, in Finlandia. ansa.it

APPLAUSI PER ELIA Solida prova di Barp a Dobbiaco! Chiude ottavo la 10 km in tecnica classica e si impone come il migliore degli azzurri! : “Credo sia un buon punto di partenza per il mio Tour de Ski”. Nell’attesa di rivederlo in gara, ascoltiamo il - facebook.com facebook

