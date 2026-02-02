Questa mattina, sui social, circola un video che mostra alcuni incappucciati entrare nel corteo pro Askatasuna nel tardo pomeriggio di sabato. Nel filmato si sente uno sparo e si vedono persone che cercano di scappare. La scena ha fatto subito il giro delle chat, creando allarme tra i partecipanti e i residenti della zona. La polizia indaga per chiarire cosa sia successo e chi siano gli autori di quel colpo di pistola.

- Ho visto questo video, che sta facendo molto scalpore, in cui nel tardo pomeriggio di sabato si vedono alcuni incappucciati “entrare” nel corteo pro Askatasuna. A registrare il video è uno dei manifestanti “pacifici” ed è la prova perfetta per chi sostiene che, alla fine, gli scontri di piazza siano stati causati solo da una “frangia” violenta. Falso. O meglio: prova l’esatto opposto. Ovvero che, nonostante in molti si siano accorti di quanto stava accadendo, nessuno ha osato alzare una mano, opporsi a quel metodo. Si parla di 1.500 black bloc a fronte di 20mila manifestanti “pacifici”. Avevano tutta la forza, in termini di numeri, per impedire loro di rovinare il corteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un solo colpo di pistola, “radere al suolo Askatasuna” e Meloni: quindi, oggi…

Approfondimenti su Askatasuna Protesta

Questa mattina, a Crans Montana, si sono ascoltate telefonate di giovani che chiedevano aiuto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Protesta

Argomenti discussi: Il bossolo, il caricatore pieno e un solo colpo sparato da 30 metri. Dai rilievi la conferma: il proiettile non ha trapassato il cranio di Abderrahim Mansouri; Il colpo di mercato è di Kuikma: firmato Coki Nieto; Deromedis e Piccolo superano le qualifiche in gara 1 in Val di Fassa; Dramma nella terra della droga, 28enne colpito a morte dalla polizia.

Il bossolo, il caricatore pieno e un solo colpo sparato da 30 metri. Dai rilievi la conferma: il proiettile non ha trapassato il cranio di Abderrahim MansouriRogoredo, confermata la versione del poliziotto indagato per omicidio volontario. Ora l’esame balistico. I passi successivi saranno la ricerca di filmati e la ricostruzione tridimensionale della dinam ... ilgiorno.it

La Spezia, su ‘Aba’ Youssef un solo colpo fatale al toraceUn colpo solo, al torace, con esiti fatali: questo dai primi accertamenti ad aver provocato la morte di Youssef 'Aba' Abanoub, il 18enne accoltellato e ucciso ... lapresse.it

#inonda Scontri Askatasuna, botta e risposta Mieli-Telese: "Come mai nessuno li ferma", "Un genitore col passeggino non può farlo...". - facebook.com facebook