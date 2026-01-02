Buoni propositi come distinguere quelli che ci mettono pressione da quelli che ci fanno stare bene La coach | Il vero confronto non è con ciò che eravamo l' anno scorso ma con come vogliamo sentirci nel tempo
I buoni propositi possono rappresentare un’opportunità di crescita o un peso di pressione. La coach sottolinea che il confronto più significativo non è con il passato, ma con lo stato di benessere che desideriamo raggiungere nel tempo. Un cambiamento efficace si basa sulla capacità di sostenere chi lo intraprende, piuttosto che sulla costante forza esterna. Comprendere questa differenza aiuta a impostare obiettivi realistici e duraturi.
Un cambiamento funziona quando non chiede di essere continuamente sostenuto, ma quando è lui a sostenere chi lo fa. Ne è convinta la life coach Alessandra Bitelli, che nel suo nuovo manuale guida spiega come adottare nuovi comportamenti in maniera sana e costruttiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
