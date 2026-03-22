Il Gubbio butta via la vittoria da 0-2 a 2-2 Pareggio amaro nel finale con la Juve Ng

Il Gubbio perde due punti nel finale di partita contro la Juventus Ng, dopo aver condotto 0-2 e poi pareggiato 2-2. La squadra di casa aveva aperto le marcature con un gol nei primi minuti e raddoppiato poco dopo, ma nel secondo tempo la Juventus Ng ha reagito segnando due volte e impedendo alla squadra di ottenere la vittoria. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia amaro in bocca.