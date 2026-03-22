Il Gubbio butta via la vittoria da 0-2 a 2-2 Pareggio amaro nel finale con la Juve Ng
Il Gubbio perde due punti nel finale di partita contro la Juventus Ng, dopo aver condotto 0-2 e poi pareggiato 2-2. La squadra di casa aveva aperto le marcature con un gol nei primi minuti e raddoppiato poco dopo, ma nel secondo tempo la Juventus Ng ha reagito segnando due volte e impedendo alla squadra di ottenere la vittoria. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia amaro in bocca.
JUVENTUS NG JUVENTUS NG (3-4-2-1): Scaglia S.; Savio, Scaglia F., Gil; Cudrig (st 1’ Oboavweoduo), Macca (st 29’ Anghelè), Faticanti, Puczka; Licina, Gunduz (st 1’ Cerri); Guerra. All. Brambilla A disp. Mangiapoco, Fuscaldo, Amaradio, Brugarello, Van Aarle, Makiobo, Pagnucco, Vallana. (3-5-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini (st 1’ Baroncelli), Di Bitonto; Podda (st 43’ Zallu), Varone, Carraro, Rosaia (st 27’ Costa), Tentardini (st 23’ Murru); Ghirardello, La Mantia (st 23’ Mastropietro). All. Di Carlo A disp. Galli, Tomasella, Fazzi, Minta, Conti, Djankpata. ARBITRO: Iannello di Messina (Callovi-Veli) MARCATORI: pt 27’ La Mantia, st 4’ Podda, 17’ Puzcka (r). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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