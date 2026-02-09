Forlì pareggio a Pesaro nel finale | colpo di testa sulla traversa sfiora la vittoria in Serie C

Il Forlì ha portato a casa un punto dalla trasferta contro la Vis Pesaro, finendo 1-1. La partita è stata combattuta e decisa nel finale, quando un colpo di testa sulla traversa ha sfiorato il gol della vittoria per i romagnoli.

Il Forlì ha strappato un pareggio per 1-1 sul campo della Vis Pesaro domenica 8 febbraio 2026, in un match combattuto dove un colpo di testa sulla traversa nel finale ha negato ai romagnoli la vittoria. La squadra di Alessandro Miramari continua la sua rincorsa alla salvezza, accumulando un punto prezioso che la allontana ulteriormente dalla zona retrocessione. La partita, disputata in un clima di incertezza meteorologica con nubi sparse e una temperatura di 8 gradi, ha visto un Forlì determinato a conquistare i tre punti. Il match si è sbloccato nel secondo tempo, con un’alternanza di emozioni che hanno tenuto con il fiato sospeso i tifosi presenti allo stadio e gli spettatori da casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera, la partita tra Vis Pesaro e Forlì si conclude con un pareggio 1-1.

