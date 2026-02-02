Abito sospeso sui capezzoli | il red carpet dei Grammy diventa polemica con Chappell Roan

La 68ª edizione dei Grammy si trasforma in un caso. Durante la serata, Chappell Roan ha fatto discutere con un abito molto particolare, sospeso sui capezzoli. La sua scelta ha attirato subito l’attenzione, lasciando parlare di sé tra chi ha trovato audace e chi invece troppo audace. Mentre Trevor Noah conduceva la serata, si è aperto un dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti del look sul red carpet.

Durante la 68ª edizione dei Grammy Awards, condotta da Trevor Noah e segnata dalla vittoria di Bad Bunny come Album dell'anno con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Chappell Roan si è presentata come una delle figure più osservate della serata. Già premiata come Miglior Artista Emergente l'anno precedente, nel 2026 era in gara per Disco dell'Anno e Migliore Performance Pop da Solista. Non ha conquistato i trofei, ma il suo arrivo sul tappeto rosso ha immediatamente spostato il focus mediatico. La cantante ha indossato un abito bordeaux trasparente firmato Mugler, con strascico, schiena scoperta e un mantello di chiffon che inizialmente ne celava la struttura.

