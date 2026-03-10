Chappell Roan ha espresso chiaramente il suo disappunto nei confronti dei fan che la seguono in modo invadente durante un evento a Parigi. La cantante ha chiesto loro di rispettare la sua privacy, sottolineando la necessità di mantenere un limite tra vita pubblica e privata. La sua presa di posizione arriva dopo aver vissuto momenti di fastidio causati dalla presenza incessante di alcuni seguaci.

Chappell Roan ha rivolto l’obiettivo, figurativamente e non, verso le persone che la seguono in pubblico, invadendo la sua privacy. La popstar ha documentato attraverso il proprio telefono cosa voglia dire essere “ignorati come esseri umani” dopo che un’orda di fan e fotografi l’ha circondata a Parigi. Un video girato da un passante e diffuso online mostra la cantante riprendersi in modalità selfie, mentre un gruppo di persone le urla ripetutamente contro. «Sto solo cercando di andare a cena e ho chiesto più volte a queste persone di allontanarsi da me», spiega lei, prima di riprendere alcuni degli sconosciuti che le si sono radunati intorno. «Ho chiesto più volte a questa persona di andarsene, e non lo farà», prosegue, immortalando qualcuno che continua a chiederle un autografo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan contro i fan invadenti a Parigi: «Basta seguirmi»

Articoli correlati

Chappell Roan omaggia Brigitte Bardot (ma poi modifica il messaggio)Chappell Roan ha reso omaggio a Brigitte Bardot, dopo la scomparsa dell’iconica attrice francese all’età di 91 anni.

Chappell Roan: l’abito nude che ha cambiato la PFW 2026La sfilata di Alexander McQueen alla Paris Fashion Week del 2026 si è trasformata in un evento culturale quando Chappell Roan ha preso il palco con...

Aggiornamenti e notizie su Chappell Roan

Temi più discussi: Chappell Roan: arriva in ciabatte alla sfilata di Mugler; Chappell Roan punta la telecamera sui paparazzi che la inseguono per strada, in video; A Parigi, il trucco audace di Chappell Roan scatena il dibattito online; Chappell Roan attira l'attenzione con un look stravagante alla settimana della moda di Parigi.

Chapell Roan sconvolge con un nuovo look audace: perizoma in vista e seno nudo, arte o provocazione?Chappell Roan sorprende alla Paris Fashion Week con un abito McQueen trasparente senza reggiseno. Provocazione o arte? rumors.it

Chappell Roan contro i fan che chiedono selfie, abbracci e non solo: «Non me ne frega niente se per voi è normale»«Fermereste mai una donna a caso per strada chiedendole di fare una foto e arrabbiandovi se dice di no? Pedinereste la sua famiglia? La seguireste in giro? Non me ne frega un c@zzo se mi considerate ... rollingstone.it

La presenza di Chappell Roan a questa Paris Fashion Week è tra le più commentate, ma anche senza dubbio tra le più attese grazie alla sua capacità di trasformare ogni apparizione pubblica in uno show. Questa sera @chappellroan ha preso parte allo sho - facebook.com facebook

| Ditonellapiaga parla di aver visto Chappell Roan in concerto al Primavera Sound Festival del 2024! In un intervista con Gianmarco Zagato e Nicole Pallado. x.com