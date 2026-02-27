Una nuova immagine di Charlie Cox nei panni di Daredevil mostra l’attore con il costume nero, che indosserà nella seconda stagione della serie. L’immagine è stata condivisa di recente e rappresenta il primo sguardo ufficiale al personaggio in questa nuova veste. La foto suscita interesse tra i fan, che attendono di vedere come sarà la nuova versione del supereroe.

Una nuova immagine dell'attore con indosso il costume nero che sfoggerà nella seconda stagione è stata pubblicata nelle ultime ore ed è proprio come lo immaginavamo La tanto attesa seconda stagione di Daredevil: Rinascita è alle porte e grazie a Collider possiamo ammirare una nuova immagine che mostra Charlie Cox nei panni dell'Uomo senza paura con il suo ultimo costume. Il nuovo costume di Daredevil: Rinascita è ispirato ai fumetti Come già sappiamo da alcune foto rivelatrici dal set, il nuovo costume di Matt Murdock è ispirato al completo nero con il logo rosso "DD" sul petto che il personaggio indossava nella serie a fumetti Shadowlands. Questo costume è diventato così iconico perché rappresenta molto più di un semplice cambio estetico: è la manifestazione visiva della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, Charlie Cox con il costume nero è l'immagine che aspettavamo

DAREDEVIL RINASCITA: TRAILER REACTION DELLA STAGIONE 2! BELLISSIMO

