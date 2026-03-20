Daredevil | Rinascita 3 il nuovo look di Matt Murdock è un grande spoiler

Da movieplayer.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita 3 sta per arrivare su Disney+ e i fan sono già in fermento. Sono stati mostrati i primi scatti ufficiali che rivelano il nuovo look di Matt Murdock, il protagonista interpretato da un attore diverso rispetto alla prima stagione. Le immagini sono state condivise sui social e hanno già suscitato molte discussioni tra gli appassionati.

La seconda stagione della serie Marvel Television sta per debuttare su Disney+, ma le riprese della terza sono appena iniziate e sembra che Cox sfoggerà un look leggermene diverso per il suo personaggio Le riprese della terza stagione di Daredevil: Rinascita sono ufficialmente iniziate e il protagonista Charlie Cox potrebbe aver rivelato involontariamente un importante spoiler sulla serie Disney+ in vista del debutto della seconda stagione, in programma la prossima settimana. Sia lui che l'attore che interpreta Kingpin, Vincent D'Onofrio, sono stati costretti a schivare domande sulle loro rispettive barbe durante le interviste con la stampa di qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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