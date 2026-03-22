Il Como strapazza il Pisa e blinda la Zona Champions | Fabregas resta davanti a Juventus e Roma

Il Como ha battuto il Pisa con un punteggio di 5-0, segnando già dopo sette minuti e mantenendo il vantaggio fino alla fine. La squadra ha consolidato la posizione in zona Champions, mentre Fabregas si distingue davanti a Juventus e Roma. La partita si è conclusa con un risultato netto e senza sorprese, evidenziando la superiorità del Como sul campo.

Altra prestazione da applausi del Como che dopo 7 minuti si porta in vantaggio sul Pisa per poi chiudere con un perentorio 5-0. Che blinda il 4° posto, approfittando del mezzo passo falso della Juve e senza curarsi del risultato di Roma-Lecce. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pisa Como 0-3: Perrone e Douvikas calano il tris, Fabregas vede la zona Champions. Come è andataL’anticipo della 19ª giornata di Serie A regala un’Epifania amara al Pisa e un pomeriggio di festa al Como. Leggi anche: Scatto Champions del Como, battuta in rimonta la Roma. Fabregas adesso è quarto davanti alla Juventus Tutti gli aggiornamenti su Zona Champions Argomenti discussi: Il Como ribalta la Roma vince 2-1 e vola da solo al quarto posto. Il Como supera il Verona 3-1 e irrompe in zona ChampionsROMA - Dopo il pari di Parma, riprende la corsa del Como, che supera 3-1 il Verona e vola in classifica, proiettandosi addirittura in zona Champions grazie ad un ruolino di marcia casalingo ... corrieredellosport.it Como al profumo d’Europa: ribalta il Lecce e resta tra le big, ad un passo dalla Zona ChampionsIl Lecce spaventa il Sinigallia ma non il Como: la squadra di Cesc Fabregas vince 3-1 in rimonta grazie ai gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf ... fanpage.it