Pisa Como 0-3 | Perrone e Douvikas calano il tris Fabregas vede la zona Champions Come è andata

Nel match della 19ª giornata di Serie A, Pisa e Como si sono affrontate in un incontro decisivo. La partita si è conclusa con una vittoria del Como per 3-0, grazie ai gol di Perrone e Douvikas. La vittoria permette al Como di consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla zona Champions, mentre il Pisa deve affrontare le prossime sfide per recuperare terreno. Ecco come è andata nel dettaglio.

Pisa Como 0-3: Perrone e Douvikas fanno volare la squadra di Fabregas verso la zona Champions. Come è andata L'anticipo della 19ª giornata di Serie A regala un'Epifania amara al Pisa e un pomeriggio di festa al Como. All'Arena Garibaldi finisce 0-3: un risultato che certifica il momento d'oro dei lariani, alla terza vittoria consecutiva.

Il Como strapazza il Pisa: vince 3-0, ora è in lotta per il quarto posto con Juventus e Roma - Un risultato rotondissimo per la squadra di Fabregas che imponendosi contro i nerazzurri tornano in lotta per un posto in Champions League ... fanpage.it

Serie A: il Como vince a Pisa 3-0 - 0, gol di Perrone e doppietta Douvikas Il Pisa gioca una buon gara per oltre un’ora, ma si sgretola dopo lo svantaggio e fallisce con Nzola una ghiotta opportunità per riaprire ... ansa.it

