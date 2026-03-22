Il caso degli avvisi di multe inesistenti | le email sono zeppe di errori ma c’è chi casca nella truffa

A Crema, in provincia di Cremona, sono state inviate nuovamente email contenenti avvisi di multe inesistenti. Le comunicazioni sono piene di errori e imprecisioni, ma molte persone continuano a riceverle e a credere che siano ufficiali. Le email si susseguono con richieste di pagamento e dettagli sbagliati, creando confusione tra i destinatari.

Crema (Cremona) – Avvisi di multe da pagare inesistenti. Arrivano in questi giorni, o per meglio dire ritornano, le mail con le multe da pagare. Sembra che arrivino da PagoPa, mentre invece, se si controlla il mittente, si può facilmente vedere che non è la polizia locale o le forze dell’ordine. Dal"Ciao come stai", al "abbiamo ricevuto il tuo curriculum", agli sms fasulli firmati Inps o Pagopa e alle mail apparentemente spedite dalla tua banca. Basta un clic per finire nei guai ma con pochi accorgimenti si può evitare di finire vittime dei delinquenti online Cosa c’è scritto nelle mail e come non farsi fregare. Le mail avvertono che hanno sorpreso i malcapitati a viaggiare a 57 chilometri orari dove il limite è di 40; su quale strada e quando restano un mistero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il caso degli avvisi di multe inesistenti: le email sono zeppe di errori ma c’è chi casca nella truffa Articoli correlati Via Wagner, il caso delle multe al confine tra le strisce blu di Amat e Apcoa: "Più chiarezza per evitare il rischio di errori"Dopo il caso delle multe a raffica in via Wagner, all'angolo con via Mariano Stabile, zona di confine fra i parcheggi a pagamento gestiti dall'Amat e... Fairphone dice che le email di conferma degli ordini insoliti probabilmente non sono una violazione dei datiemail di conferma riferite a ordini datati hanno colpito utenti di fairphone con messaggi provenienti da fonti inattese. Una selezione di notizie su Il caso degli avvisi di multe... Discussioni sull' argomento Il caso degli avvisi di multe inesistenti: le email sono zeppe di errori ma c’è chi casca nella truffa; Allerta meteo codice arancione del 17 marzo 2026: Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della popolazione da attivare in caso di emergenza; Avviso inizio procedimento - domande contributo spese certificazione metodo biologico 2026; No all’esimente della causa di non punibilità se l’ostetrica non richiede il parto cesareo urgente. Ops, è scattata l’indagine sul caso Bisteccheria d’Italia (quello di Caroccia e Delmastro, quest’ultimo non indagato). Leggete questo articolo di Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano. “Le indagini dei pm romani e della Guardia di Finanza infatti puntano a rico facebook Pallavolo SL - Fabio Soli e il presidente Fanini: "Non è un caso aver ottenuto questi risultati, perché si ottengono pensando al noi, e non all'io" x.com