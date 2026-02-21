Via Wagner il caso delle multe al confine tra le strisce blu di Amat e Apcoa | Più chiarezza per evitare il rischio di errori

Via Wagner ha visto un aumento di multe tra le strisce blu di Amat e Apcoa, causato da segnaletica poco chiara. Gli automobilisti si ritrovano spesso multati in entrambe le aree senza capire dove sono effettivamente in violazione. I consiglieri comunali Bonbanno e Raja chiedono interventi per migliorare la segnaletica e prevenire errori di pagamento. La questione riguarda più di una decina di veicoli multati negli ultimi giorni e coinvolge anche i gestori dei parcheggi.

Dopo il caso delle multe a raffica in via Wagner, all'angolo con via Mariano Stabile, zona di confine fra i parcheggi a pagamento gestiti dall'Amat e quelli dati in concessione ai privati di Apcoa, i consiglieri comunali Domenico Bonbanno e Viviana Raja chiedono “più chiarezza a tutela dei cittadini disorientati dalla sovrapposizione delle due zone blu”. Lo fanno con una nota formale inviata all'assessore alla Mobilità Sostenibile e ai rapporti con Amat, Maurizio Carta, in cui chiedono di “intervenire con tempestività per evitare ulteriori disguidi e danni ai cittadini”. Diversi cittadini, tratti in inganno dalle indicazioni presenti nella segnaletica, si sono beccati le multe degli ausiliari del traffico dell'Amat, pur avendo pagato il ticket, acquistato però nelle vicine colonnine dell'Apcoa di via Stabile e via Villaermosa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Via Wagner, multe a raffica al confine tra le strisce blu di Amat e quelle Apcoa: "Così è una truffa"A causa di un'errata interpretazione delle aree di sosta, in via Wagner si verificano numerose multe tra le strisce blu di Amat e quelle di Apcoa.

