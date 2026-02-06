fairphone dice che le email di conferma degli ordini insoliti probabilmente non sono una violazione dei dati

Fairphone ha confermato che le email di conferma degli ordini insoliti non sono legate a una violazione dei dati. Alcuni utenti hanno ricevuto messaggi strani, provenienti da fonti inattese, riferiti a ordini datati. L’azienda spiega che si tratta di problemi tecnici e non di attacchi informatici. Per ora, non ci sono prove che i dati degli utenti siano stati compromessi. Fairphone invita comunque a fare attenzione e a controllare eventuali comunicazioni sospette.

email di conferma riferite a ordini datati hanno colpito utenti di fairphone con messaggi provenienti da fonti inattese. i contenuti apparivano corretti, con dati personali precisi, ma l’indirizzo del mittente non corrispondeva a quello abituale e i link contenuti conducevano a domini poco familiari. tale combinazione ha alimentato timori di una possibile violazione dei dati o di una compromissione degli account. fairphone: gestione email conferma ordini e rassicurazioni sulla sicurezza. la situazione ha generato confusione tra gli utenti, che hanno segnalato la ricezione ripetuta di conferme per ordini già effettuati anni fa. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Fairphone ha chiarito che le email strane che alcuni utenti hanno ricevuto negli ultimi giorni non sono state causate da una violazione dei dati.

