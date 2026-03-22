Il campo largo si è fermato a Figline e Incisa Valdarno, dove si sono svolti incontri e incontri tra rappresentanti politici e cittadini. La presenza di gruppi e organizzazioni locali ha caratterizzato la giornata, con discussioni aperte su temi di attualità e questioni regionali. La giornata si è conclusa senza incidenti, lasciando spazio a confronti e dialoghi tra le parti coinvolte.

Firenze, 22 marzo 2026 – Il mondo è in fiamme e si duella dappertutto, dall’Iran a Figline e Incisa Valdarno. Solo che al posto di americani, israeliani e pasdaran iraniani a combattere da quelle parti sono renziani ed ex renziani. A Figline e Incisa, il Pd ha deciso di candidare David Ermini, ex vicepresidente del CSM, già parlamentare del Pd, avvocato penalista con il no alla riforma della giustizia in tasca, in ottimi rapporti con la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani. Ma, sorpresa sorpresa, Italia Viva non lo appoggerà e anzi ha deciso di dare vita a Casa Riformista insieme ai socialisti, per puntare sulla candidatura di Enrico Buoncompagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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L’istituto alberghiero Giorgio Vasari di Figline Valdarno, frazione di @FiglineIncisa Valdarno, ha festeggiato il 20 marzo i 25 anni di attività. Un traguardo molto importante per una scuola molto importante per tutto il territorio della @CittaMetro_FI x.com

Figline, interventi sull’argine per la cassa di espansione di Restone. Il 23 e 24 marzo lavori della Regione Toscana sulle alberature. Previsto il divieto di transito nel tratto interessato dai lavori https://valdarnooggi.it/figline-interventi-sullargine-per-la-cassa-di- facebook