Serie C sconfitte la Pianese dopo nove gare a punti e il Pontedera

Questa sera la Pianese ha subito una sconfitta in casa contro il Vis Pesaro, interrompendo una serie positiva di nove partite a punti. La partita si è conclusa con il risultato di 1-2, con i marchigiani che hanno trovato il gol decisivo nel secondo tempo. La squadra di casa ha provato a reagire, ma non è riuscita a ribaltare il risultato. La sconfitta pesa, perché la Pianese aveva iniziato bene la stagione e ora si trova a dover recuperare punti in vista delle prossime sfide.

Pianese – Vis Pesaro 1-2 PIANESE: Filippis; Amey, Gorelli, Chesti (48' st Colombo); Sussi, Bertini, Proietto (48' st Ianesi), Martey (19' st Coccia); Tirelli (13' st Bellini), Sodero (19' st Peli); Fabrizi. A disposizione: Nespola, Reali, Balde, Simeoni, Ercolani, Jasharovski, Nicastro. Allenatore: Birindelli. VIS PESARO: Pozzi; Ceccacci, Primasso, Zoia; Durmush (34' st Barranco), Paganini, Di Paola, Vezzoni; Giovannini (21' st Pucciarelli), Machin (48' st Mariani); Nicastro (21' st Stabile). A disposizione: Guarnone, Fratti, Piras, Di Renzo, Berengo, Bastianelli, Podrini, Rizza, Franchetti, Ventre.

