Il deficit delle Asl pugliesi Ieri il vertice a Roma | il buco sfiora i 370 milioni

Ieri si è tenuto a Roma un vertice tra i rappresentanti del ministero della Salute e dell’Economia per discutere del deficit delle Asl pugliesi, che si aggira intorno ai 370 milioni di euro. Sul tavolo sono stati messi due plichi di documenti molto corposi, più lunghi dei Promessi Sposi, contenenti dettagli sulla situazione finanziaria delle strutture sanitarie regionali.

Da ieri sul tavolo del ministero della Salute e di quello dell'Economia ci sono due plichi di fogli più lunghi dei Promessi Sposi. Pieni di segni meno. Nessun "lieto fine". È la storia del deficit sanitario della Puglia, un disavanzo non facile da quantificare. Non basta tirare una riga, ci vorrà un po' di lavoro e qualche incontro fra i tecnici dell'assessorato pugliese e quelli dei ministeri. Il buco nei conti delle aziende sanitarie sembrano sfiorare i 370 milioni ma si saprà con precisione solo ad aprile, quando le regioni dovranno presentare i bilanci consuntivi. Il presidente pugliese Antonio Decaro (nella foto) si giustifica: le spese per il personale, per la spesa farmaceutica, per l'energia sono aumentate e lo stanziamento delle risorse da parte dello Stato è diminuito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

