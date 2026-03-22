Il boom del podcast di Giulia Salemi | parla lei

Giulia Salemi torna con la sua terza stagione del podcast intitolato “Non lo faccio per moda” e registra un crescente interesse da parte del pubblico. La conduttrice ha annunciato l’inizio della nuova stagione, che ha già riscosso molta attenzione sui canali social e sulle piattaforme di ascolto. La serie continua a essere proposta con regolarità e senza interruzioni, mantenendo un rapporto diretto con gli ascoltatori.

Giulia Salemi, “Non lo faccio per moda” continua con successo. La terza stagione é iniziata col botto. Giulia Salemi non è mai stata una figura prevedibile. Nel panorama spesso saturo e ripetitivo dell’intrattenimento italiano, ha costruito un’identità che sfugge alle etichette facili: influencer, conduttrice, personaggio televisivo. sì, ma soprattutto narratrice del proprio tempo. Ed è proprio questa capacità che esplode con forza nella terza stagione del podcast Non lo faccio per moda, trasformandolo da semplice progetto editoriale a vero fenomeno culturale. La chiave del successo? Una parola che oggi sembra abusata ma raramente praticata fino in fondo: autenticità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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