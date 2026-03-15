Alba Parietti ha deciso di lasciare il podcast di Giulia Salemi dopo un alterco visibile nel promo di “Non lo faccio per Moda”. La showgirl ha abbandonato lo studio sbattendo la porta, attirando l’attenzione sui social e generando numerose reazioni. La scena ha diviso il pubblico tra chi crede si tratti di una lite reale e chi pensa sia una messa in scena studiata.

Alta tensione tra Alba Parietti e Giulia Salemi. Il promo di “Non lo faccio per Moda” scatena una bufera social: la showgirl se ne va sbattendo la porta e il web esplode. Cosa è successo davvero? Il ritorno di Giulia Salemi con “Non lo faccio per Moda”. Giulia Salemi torna con il suo podcast “Non lo faccio per Moda”, uno dei format digitali più seguiti dal pubblico italiano che ama l’intrattenimento autentico e i retroscena del mondo dello spettacolo. Per questa nuova edizione, la conduttrice ed ex gieffina ha radunato un cast di ospiti di altissimo profilo: Pablo Trincia, Francesca Lollobrigida, Michele Bravi, Mia Ceran, Francesca Pascale, Mattia Stanga, Cecilia Rodriguez, Benedetta Parodi, Cristina Parodi, Salvo Sottile, Flora Canto e Alba Parietti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Alba Parietti abbandona il podcast di Giulia Salemi: lite vera o scena studiata?

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