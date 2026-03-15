Impara l’educazione! | Alba Parietti si alza e lascia il podcast di Giulia Salemi È uno scherzo?

Scontro tra Giulia Salemi e Alba Parietti durante la registrazione della puntata di Non lo faccio per moda che sarà trasmessa lunedì 16 marzo. “Voi ragazzine siete convinte che la gente sia a vostra disposizione”, si è infuriata la showgirl prima di abbandonare il set. Lite vera o solo uno sketch per lanciare il prossimo episodio?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Alba Parietti abbandona il podcast di Giulia Salemi: lite vera o scena studiata?

Giulia Salemi sorprende ancora: ecco chi arriva nel suo podcastGiulia Salemi sorprende ancora: nel suo podcast arriva Alba Parietti Il podcast di Giulia Salemi continua a crescere e a far parlare.

Una selezione di notizie su Alba Parietti

Temi più discussi: Non Lo Faccio X Moda, Alba Parietti lascia il podcast di Giulia Salemi e sbotta: Impara l'educazione; Alba Parietti abbandona il podcast di Giulia Salemi: Ragazzina, impara l’educazione – gag o sfuriata?; Alba Parietti abbandona il podcast di Giulia Salemi: Ragazzina, impara l’educazione -VIDEO; Giulia Salemi impietrita, Alba Parietti le urla contro e lascia lo studio: il video della sfuriata.

Alba Parietti abbandona il podcast di Giulia Salemi: Impara l'educazione. Il video della sfuriataA un certo punto - come si vede chiaramente dal filmato pubblicato da Salemi stessa ieri 14 marzo - Parietti perde la pazienza e lascia lo studio. Voi ragazzine che non avete mai avuto… siete ... today.it

Non Lo Faccio X Moda, Alba Parietti lascia il podcast di Giulia Salemi e sbotta: Impara l’educazioneCaos a Non Lo Faccio X Moda, Alba Parietti lascia il podcast di Giulia Salemi durante un'intervista: cosa è successo? mondotv24.it

Nel promo del podcast di #GiuliaSalemi si vede #AlbaParietti arrabbiarsi con lei e andarsene. Verità o finzione Lunedì 16 marzo tornerà Giulia Salemi con il suo podcast "Non lo faccio per Moda" e gli ospiti, come riporta #Biccy, di questa edizione saranno: P facebook

Funerali Enrica Bonaccorti, da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano: tutti i vip presenti x.com