Berna illude Pellegrini pareggia | al Dall’Ara finisce 1-1 | Le pagelle

Al Dall’Ara, il match tra Bologna e un avversario si conclude con un risultato di 1-1. La partita inizia con il Bologna che attacca subito, e dopo circa un minuto Svilar interviene prontamente su Bernardeschi, che si trovava in avanti. La gara si sviluppa con occasioni da entrambe le parti, portando alla rete di Pellegrini e al pareggio dell’altra squadra.

In un Dall’Ara carico a balestra, il Bologna parte all’assalto e dopo appena 60 secondi Svilar è costretto a chiudere su Bernardeschi lanciato a rete. Decibel che si alzano e pubblico in visibilio. La Roma, intanto, colleziona svariati corner, ma i rossoblù spadroneggiano sulle palle alte. La gara è ruvida e al 20’ Zaragoza va vicino al gol incrociando largo da buona posizione. Sul versante opposto è il solito Berna ad accendere la luce partendo dal binario di destra: sinistro arcobalenico e paratona di Svilar attorno al 40', mentre nel recupero Pobega ci mette la testa senza inquadrare lo specchio. All’intervallo è 0-0. La ripresa comincia con Rowe sugli scudi e al 50’ il Bologna passa: sgroppata dell’inglese e palla per Bernardeschi che di mancino dipinge l’1-0 felsineo con una parabola ai limiti della perfezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

