Epatite A Campania rafforza controlli e vaccini

La Regione Campania ha annunciato un rafforzamento delle misure di controllo e prevenzione contro l’aumento dei casi di epatite A. Le autorità stanno intensificando i controlli sanitari, migliorando la sorveglianza epidemiologica e ampliando l’offerta di vaccini gratuiti alla popolazione. La decisione arriva in risposta all’incremento dei contagi registrato nella regione.

NAPOLI, 21 MARZO 2026 – La Regione Campania rafforza la risposta sanitaria all’aumento dei casi di epatite A, puntando su controlli, sorveglianza epidemiologica e ampliamento dell’offerta vaccinale gratuita. Più controlli e sorveglianza. Attraverso la Direzione Generale per la Tutela della Salute – Settore Prevenzione Collettiva, Sanità Pubblica e Veterinaria, è stato potenziato l’intero sistema di monitoraggio, con interventi mirati lungo tutta la filiera alimentare e nei contesti a maggiore rischio. Le azioni includono indagini epidemiologiche, analisi di laboratorio, campionamenti sui molluschi bivalvi e monitoraggio ambientale, con il supporto della rete tecnico-scientifica regionale. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Epatite A, Campania rafforza controlli e vaccini Articoli correlati Epatite A, Campania rafforza controlli su molluschiNAPOLI 19 MARZO 2026 – La Regione Campania rafforza i controlli lungo la filiera dei molluschi bivalvi e intensifica le misure di prevenzione contro... Epatite A, 133 casi in Campania: la regione rafforza i controlliIn Campania sono stati registrati 133 casi di Epatite A dall’inizio dell’anno, con un recente incremento nelle ultime settimane. Altri aggiornamenti su Epatite A Campania rafforza controlli e... Temi più discussi: Campania, boom di casi di epatite A: la Regione rafforza le attività di controllo; Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi; Epatite A in aumento: la Regione Campania rafforza i controlli e invita alla massima attenzione; Epatite A, vietato mangiare i frutti di mare crudi a Napoli: 14 nuovi casi in un giorno, allarme a Ischia. Boom di casi di epatite A, la Campania rafforza le attività di controlloBoom di casi epatite A in Campania. La Regione ha disposto un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione, alla luce ... ansa.it La Regione Campania consolida la risposta all’epatite A: più controlli, più sorveglianza, più prevenzione vaccinaleLa Regione Campania, attraverso la DG Salute – Settore Prevenzione Collettiva, Sanità Pubblica e Veterinaria - ha progressivamente rafforzato tutte le p ... ildispariquotidiano.it Continua ad allargarsi il focolaio di Epatite A che nelle ultime settimane sta colpendo la provincia di Napoli. Una decina di casi sono stati registrati anche a Ischia facebook #ischia, ci sono casi di #epatite a: una decina i contagiati x.com