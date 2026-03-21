Epatite A la Campania rafforza la linea dura | vaccini gratis e controlli più stretti

La Regione Campania ha deciso di intensificare le misure contro l’aumento dei casi di epatite A, offrendo vaccini gratuiti e aumentando i controlli sanitari. La strategia prevede interventi mirati sulla prevenzione e l’attenzione alle aree più colpite. L’obiettivo è contenere la diffusione del virus, coinvolgendo strutture e servizi sanitari locali in un piano di azione più deciso.

Tempo di lettura: 3 minuti La Regione Campania rafforza la risposta all’aumento dei casi di epatite A e mette in campo un piano più incisivo sul fronte della prevenzione, dei controlli e della vaccinazione. Attraverso la Direzione generale per la Salute, settore Prevenzione collettiva, sanità pubblica e veterinaria, Palazzo Santa Lucia ha consolidato tutte le principali misure di sanità pubblica considerate necessarie per contenere l’incremento dei contagi: dalla sorveglianza epidemiologica alla gestione tempestiva dei casi e dei contatti, fino ai controlli ufficiali sulla filiera alimentare, agli approfondimenti molecolari e al monitoraggio ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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