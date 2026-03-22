i sintomi compaiono anche dopo giorni

Un lotto di mousse al salmone da 135 grammi, venduto con un marchio noto, è stato oggetto di un richiamo a causa di sintomi che si manifestano anche dopo diversi giorni dall’assunzione. Le autorità hanno avviato controlli e comunicazioni ufficiali per avvisare i consumatori. Nessun dettaglio sulle cause o sulle eventuali responsabilità è stato ancora reso pubblico.

Il recente richiamo di un lotto di mousse al salmone da 135 grammi commercializzato con marchio Land, prodotto da Exquisa e distribuito da Eurospin Italia SpA, riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza alimentare e, in particolare, i rischi legati alla possibile presenza di Clostridium botulinum. Il provvedimento, datato 19 marzo 2026, riguarda chiaramente tutti i punti vendita Eurospin in Italia, compresi quelli della provincia di Ascoli, dove la catena di discount è presente con diverse sedi. L’invito è quello di non consumare il prodotto facente parte del lotto con scadenza fissata al 20 maggio 2026 e a restituirlo al punto vendita, a causa della potenziale contaminazione da clostridi produttori di tossine botuliniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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