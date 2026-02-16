Ritirati i farmaci con levamisolo | rischi per il cervello sintomi anche dopo la prima assunzione

L'Agenzia europea del farmaco ha deciso di ritirare dal mercato i farmaci con levamisolo dopo aver scoperto rischi per il cervello. La decisione arriva a causa di segnalazioni di sintomi neurologici anche dopo la prima assunzione. La tossicità di questo principio attivo ha spinto le autorità a proteggere i pazienti, soprattutto perché alcuni effetti si manifestano subito.

Il comitato per la sicurezza (Prac) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato il ritiro dal mercato europeo dei medicinali contenenti levamisolo, un principio attivo utilizzato per il trattamento delle infezioni da vermi parassiti. Il parere del Prac arriva dopo una revisione della sicurezza del farmaco a livello dell'Unione europea. Gli esperti hanno concluso che "i benefici di questi medicinali non superano più i rischi", confermando il pericolo di "leucoencefalopatia, un raro ma grave effetto collaterale del levamisolo, che colpisce la sostanza bianca del cervello".