Francesca Basile morta a 25 anni | aveva dato alla luce il primo figlio pochi giorni prima I sintomi dopo le dimissioni

Francesca Basile, 25 anni, è venuta a mancare pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. I sintomi sono comparsi dopo le dimissioni dall’ospedale, sollevando interrogativi sulla causa della morte. Un evento che ha colpito profondamente la famiglia e la comunità, lasciando spazio a riflessioni sulla salute post-partum e l’importanza di monitorare attentamente ogni segnale di malessere.

Una morte improvvisa, arrivata nel silenzio di una notte qualunque, ha spezzato una storia che era appena cominciata. Francesca Basile aveva 25 anni ed era tornata a casa da pochi giorni con il suo primo figlio quando, tra l’8 e il 9 gennaio, si è accasciata nella sua abitazione di Lama, a Taranto. Ora i primi riscontri dell’autopsia iniziano a dare un nome a quel vuoto improvviso: un grave problema all’aorta, mai diagnosticato prima, potrebbe essere stato la causa del decesso. La verità dall'autopsia Secondo quanto emerso dagli accertamenti preliminari disposti dalla Procura e riportato da Repubblica, la giovane sarebbe stata colpita da una dissezione dell’aorta. 🔗 Leggi su Leggo.it

