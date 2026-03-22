Alle 17 all’Osteria La Tela in via Saronnese 31 si tiene l’evento “Dialogo con i sindaci”, organizzato dai ragazzi di Team Down. L’incontro offre uno spazio di confronto tra i giovani con disabilità intellettiva e i rappresentanti delle istituzioni locali, con l’obiettivo di ascoltare le loro esperienze e opinioni. La partecipazione è aperta e mira a favorire un dialogo diretto tra le parti coinvolte.

Oggi alle 17 all’Osteria La Tela (via Saronnese 31) “Dialogo con i sindaci“, appuntamento che mette al centro il confronto tra istituzioni e giovani con disabilità intellettiva. Otto primi cittadini di Rescaldina, Canegrate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Dairago, Arconate, Villa Cortese e Castellanza con il vicesindaco di Samarate hanno raccolto l’invito a confrontarsi direttamente con i ragazzi dell’associazione Team Down. "Questi giovani hanno preso parte al percorso europeo Self-Advocates, progetto formativo pensato per rafforzare consapevolezza, autonomia e capacità di esprimersi nelle persone con disabilità intellettiva – spiega Giovanni Arzuffi, il presidente della Tela – A Rescaldina avranno l’occasione di rivolgersi direttamente agli amministratori, senza filtri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I ragazzi di Team Down con i sindaci

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