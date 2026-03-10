In FIFA 26 SBC, è disponibile il pacchetto FUT Birthday Team 1 Guarantee, che permette di tentare la fortuna con un primo team. La sfida è rivolta ai giocatori che trovano il Player Pick Icona troppo costoso, offrendo un’opzione alternativa per migliorare la squadra. La procedura consente di ottenere un pacchetto garantito, senza dover affrontare costi elevati.

Se il Player Pick Icona ti sembra troppo costoso, questa è l’alternativa perfetta per dare una scossa al tuo team. EA rilascia il pacchetto garantito dedicato esclusivamente al Team 1 dei FUT Birthday, con il paracadute di una valutazione minima garantita di 89 OVR. Dettagli della Sfida. Premio: 1x Giocatore FUT Birthday del Team 1 (OVR 89+).. Ripetibile: Sì, si riattiva ogni 2 giorni.. Scadenza: 14 giorni.. I Requisiti delle 2 Rose. Il costo è decisamente accessibile, aggirandosi intorno ai 100k – 120k crediti (o pochi fodder di medio livello): Sfida Valutazione Minima Requisiti Extra Premio Intermedio Rosa 1 85 1x Giocatore TOTW Pacchetto... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC: 89+ FUT Birthday Team 1 Guarantee – Tenta la fortuna con il primo team!

