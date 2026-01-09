PD Sannita | chiuso il tesseramento 2025 con tre nuovi sindaci e due vice sindaci

Il tesseramento 2025 del PD Sannita si è concluso con 269 nuove iscrizioni, rafforzando la presenza del partito nella provincia. La campagna di adesione, terminata il 31 dicembre, ha coinvolto anche l’elezione di tre nuovi sindaci e due vice sindaci, segnando un passo importante nel percorso politico locale. Questi dati rappresentano un momento di consolidamento per il Partito Democratico in vista dei prossimi congressi di circolo e provinciale, previsti entro gennaio.

Comunicato Stampa Con 269 nuovi iscritti si rafforza la base congressuale del Partito Democratico provinciale in vista dei congressi di circolo e provinciale entro il 31 gennaio Il 31 dicembre si è chiusa la campagna di adesione al Partito Democratico . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - PD Sannita: chiuso il tesseramento 2025 con tre nuovi sindaci e due vice sindaci Leggi anche: Partito Democratico, chiuso il tesseramento: aderiscono tre nuovi sindaci Leggi anche: Pd Caserta, chiuso il tesseramento 2025: verso il congresso senza l'ex segretario provinciale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. CHIUSO IL TESSERAMENTO 2025: ADERISCONO, TRA GLI ALTRI, TRE NUOVI SINDACI, DUE VICE SINDACI ED UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. - Il 31 dicembre si è chiusa la campagna di adesione al Partito Democratico per l’anno 2025 con 269 nuovi iscritti che, insieme ai 1. tvsette.net

"Tesseramento Pd?. Mai ostacolato" - "Contrariamente a quanto affermato, le tessere 2025 del Pd di Pieve sono regolarmente in corso di rinnovo per chiunque voglia, anche in questi giorni". ilrestodelcarlino.it

Sanità territoriale, ambulatorio chiuso per lavori. Rizzo: “Garantiti 118 e Guardia Medica a Viggianello” Continua a leggere: - facebook.com facebook

Dal CG della @cislfp. @chierchiar: "Abbiamo chiuso i #contratti 2022–2024 nella sanità pubblica e nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali. Quando si #contratta davvero, i risultati arrivano." x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.