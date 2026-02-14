Vincenzo Schettini ha affermato che in futuro la scuola sarà anche online e che gli insegnanti venderanno i loro contenuti, scatenando molte polemiche sui social. La sua dichiarazione è arrivata durante il podcast The Bsmt, condotto da Gianluca Gazzoli, dove ha commentato le possibili evoluzioni dell’istruzione. Schettini ha spiegato che questa svolta potrebbe portare a un mercato più aperto, con insegnanti che metteranno a disposizione materiali a pagamento. La reazione degli utenti online non si è fatta attendere, tra critiche e sostenitori di questa idea.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole sul futuro dell’insegnamento. Sta facendo discutere l’intervento del divulgatore e docente di fisica Vincenzo Schettini, ospite del podcast The Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli. Alcuni passaggi dell’intervista, rilanciati soprattutto su X, sono diventati rapidamente virali, scatenando un acceso confronto online. Secondo Schettini, il modello tradizionale di scuola è destinato a trasformarsi profondamente. «L’insegnamento cambierà molto», ha spiegato, immaginando un sistema in cui la didattica non sarà più confinata alle aule, ma si estenderà anche al digitale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Schettini: «La scuola sarà anche online e i prof venderanno i loro contenuti». È polemica sul web

Vincenzo Schettini ha affermato che i professori potranno presto vendere contenuti online a pagamento, provocando reazioni forti sui social.

L’accesso a Internet Archive è stato limitato per molti utenti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Perché una bocciatura fa crescere: il messaggio di Schettini; Andiamo a lezione di Fisica, stasera alle Muse di Ancona il prof e divulgatore Vincenzo Schettini; Imperia, il fisico Vincenzo Schettini al Teatro Cavour; Divieto cellulari, c'è di tutto: armadietti a pagamento, ammessi durante l'intervallo, stop anche per i docenti - I CASI.

Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il video«Perché un buon prodotto deve essere in vendita in un supermercato e perché la buona cultura no?», ha dichiarato il docente di fisica. E sul web lo hanno criticato ... open.online

Schettini: Molti docenti faranno contenuti a pagamento, la cultura non sia sempre gratis. La replica: La scuola è un dirittoIl docente e content creator Vincenzo Schettini è stato ospite della puntata di giovedì 22 gennaio del podcast The Bsmt di Gianluca Gazzoli. L’intervista in questi giorni è diventata virale, almeno su ... tecnicadellascuola.it

Ci mancava il (grave) prof. #Schettini su “istruzione a pagamento” (!). La scuola - gratuita e aperta a tutti - è un diritto inalienabile sancito da ns Costituzione. Dovrebbe saperlo e soprattutto difenderlo. La “buona cultura” non deve essere “roba da ricchi”. x.com

Ci mancava il (grave) prof. #Schettini su “istruzione a pagamento” (!). La scuola - gratuita e aperta a tutti - è un diritto inalienabile sancito da ns Costituzione. Dovrebbe saperlo e soprattutto difenderlo. La “buona cultura” non deve essere “roba da ricchi”. facebook