I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi | l’abbraccio dei militanti al Senatùr Salvini contestato al suo arrivo applausi a Zaia La diretta

A Pontida, questa mattina, i sostenitori della Lega si sono radunati per partecipare ai funerali di Umberto Bossi, con i militanti che hanno abbracciato il loro leader storico. Alla cerimonia erano presenti anche altri rappresentanti del partito, mentre all’arrivo di un esponente di spicco è stato contestato, e sono stati accolti con applausi alcuni altri politici. La cerimonia si è svolta sotto gli occhi di numerosi partecipanti.

Pontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Sarà l’amata Pontida, cara a Umberto Bossi e a tutta la Lega, ad accogliere migliaia di militanti leghisti. Per volere della famiglia la cerimonia sarà privata e improntata il più possibile alla sobrietà e al riparo, come si dice in questi casi, dai riflettori. Per questo troupe televisive e giornalisti non sono stati ammessi all’interno del monastero di San Giacomo Maggiore dove a partire dalle 12 si svolgerà la messa. “Privata” ma non “blindata": i posti all’interno del monastero saranno infatti liberi fino a esaurimento: chi vorrà potrà dunque accedervi e partecipare al rito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo, applausi a Zaia. La diretta Articoli correlati I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Il popolo leghista a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti alla famiglia e al “Senatùr”: la direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Una raccolta di contenuti su Umberto Bossi Temi più discussi: L’addio a Umberto Bossi, funerali domenica a Pontida: il cordoglio di leghisti e alleati; Morto Umberto Bossi, i funerali domenica a Pontida: ci sarà anche la premier Meloni; Umberto Bossi, funerali oggi a Pontida sulle note del 'Va pensiero'; La malattia, il ritiro a Gemonio dopo la notte delle scope, il palco negato a Pontida: gli ultimi anni amari di Bossi. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al Senatùr, Salvini contestato al suo arrivo: la direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it I funerali di Umberto Bossi a Pontida in diretta videoUn funerale semplice, senza cerimoniale e senza discorsi politici, con il `Va pensiero´ intonato da un coro di Alpini all'uscita. Pontida rende l'ultimo saluto a Umberto Bossi, il fondatore della Lega ... video.corriere.it Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. I cori: «Padania libera, Roma ladrona il Nord non perdona» facebook Oggi a Pontida i #funerali di #UmbertoBossi, ieri la politica ha perso un altro protagonista: Paolo Cirino Pomicino x.com