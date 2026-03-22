I funerali di Bossi | a Pontida il popolo dei fazzoletti verdi Il corpo sarà cremato

A Pontida si sono svolti i funerali di Bossi, con molte persone che hanno indossato i tradizionali fazzoletti verdi. La cerimonia si è tenuta alle 12 nell’abbazia locale, un luogo simbolico per il movimento leghista. Dopo la funzione, il corpo è stato portato alla cremazione. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori e rappresentanti del partito.

«Hai osato dove nessuno osava»: è la scritta sullo striscione portato a Pontida da un gruppo di militanti di Bergamo e dedicato a Umberto Bossi «Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». E' questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di Pontida. Sono già centinaia i militanti che stanno arrivando all'abbazia di San Giacomo. Molti indossano i fazzoletti verdi con il sole delle Alpi, ma c'è anche chi indossa sulle spalle le bandiere rosse con in mezzo giallo il leone di San Marco. La piazza della abbazia è transennata, un maxi schermo è stato allestito nell'area accanto per permettere a tutti i militanti di seguire la cerimonia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I funerali di Bossi: a Pontida il popolo dei «fazzoletti verdi». Il corpo sarà cremato Articoli correlati Il popolo leghista a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti alla famiglia e al “Senatùr”: la direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Leggi anche: Bossi, la vita romana e i funerali a Pontida: ci sarà anche Mattarella? Aggiornamenti e contenuti dedicati a I funerali di Bossi a Pontida il popolo... Temi più discussi: Pontida si prepara all'addio a Bossi, un funerale di popolo; Funerali Bossi, misure di sicurezza e maxischermo: solo 400 in chiesa; Bossi, ai funerali nel monastero di Pontida solo famiglia, amici e ospiti; Per Bossi 'funerale di popolo' domenica a Pontida. Il popolo leghista a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti alla famiglia e al Senatùr: la direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it Umberto Bossi, oggi i funerali. Pontida saluta il Senatùr, presente anche Giorgia MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Umberto Bossi, oggi i funerali. Pontida saluta il Senatùr, presente anche Giorgia Meloni ... tg24.sky.it L’ex leghista Davide Boni ricorda Umberto Bossi, scomparso giovedì sera: “Era brusco ma vedeva molto più lontano degli altri. Ci ha fatto vivere un sogno” La critica alla Lega di Salvini: https://fanpa.ge/BK7oK facebook #inaltreparole La figura divisiva di Umberto Bossi, il talk in studio x.com