Umberto Bossi, noto leader politico, è deceduto a 84 anni nella sua regione di origine, la Lombardia. Nonostante la morte, la sua presenza si fa ancora sentire, in particolare a Roma, dove trascorreva molto tempo e si sentiva a suo agio. Nei prossimi giorni si terranno i funerali a Pontida, mentre si discute se il presidente della Repubblica parteciperà alla cerimonia.

Umberto Bossi è morto nella sua Lombardia, a 84 anni. Ma il “ Senatùr ” a Roma si trovava benissimo. Altro che ladrona: piaciona. Al di là degli slogan leghisti dell’epoca “celodurista”, la Capitale gli piaceva tanto, e non solo il classico centro storico, dove si trovano i palazzi della politica: lui frequentava con assiduità pure le periferie. Per anni ha bazzicato bettole situate sulla Casilina e sulla Prenestina, nelle riunioni che convocava con i suoi eletti per non farsi notare, e soprattutto fotografare. Certo, non disdegnava, nel suo momento di ingresso nella Città eterna, di entrare nel favoloso salotto della giornalista Chantal Dubois, dotato di una spettacolare sala biliardo, che era la vera attrazione per il leader leghista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bossi, la vita romana e i funerali a Pontida: ci sarà anche Mattarella?

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