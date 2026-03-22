Nel 2026, i primi camion elettrici provenienti dalla Cina entreranno nelle flotte di aziende di logistica in Europa. Questa novità riguarda veicoli sviluppati e prodotti in Cina, pronti a essere adottati nel mercato europeo. La loro presenza segnerà un passo importante nel settore dei trasporti, con l’obiettivo di sostituire i mezzi tradizionali con soluzioni più sostenibili.

In Europa, nel 2025, appena il 4,2% dei camion venduti era elettrificato; al contrario, in Cina i camion elettrici, ibridi e a idrogeno hanno rappresentato circa il 28,9% del totale dei mezzi pesanti venduti. Secondo Reuters, dopo il boom dei pannelli solari e quello delle auto elettriche made in China, nel 2026 potrebbe iniziare anche l'era dei camion elettrici cinesi. I produttori europei se ne sono accorti e stanno già cercando di correre ai ripari bussando alla porta di Bruxelles. La tecnologia dei produttori di camion cinesi è considerata avanti di tre anni rispetto a quella delle controparti europee. Questo divario è dimostrato da... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I camion elettrici cinesi stanno per invadere l'Europa

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