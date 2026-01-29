Camion elettrici autonomia infinita? Il progetto di Daf

Da Berlino arriva una notizia che potrebbe cambiare il modo di muoversi sulle strade italiane. La casa olandese Daf ha portato a termine con successo un progetto di ricerca che punta a rendere i camion elettrici praticamente infiniti nel loro raggio di azione. L’idea è semplice: i camion, dotati di batterie piccole, si connettono tramite un pantografo alla rete elettrica presente sull’autostrada, alimentandosi durante il viaggio. Se questa tecnologia si dimostrerà affidabile e sicura, potrebbe diventare una svolta per i trasporti su lunga distanza.

Di primo acchito, magari per chi lo osserva in maniera un po' distratta, potrebbe sembrare un incrocio fra un tir e un tram, ma a ben pensarci è proprio questo il fulcro di un'idea sostenibile, anche da un punto di vista economico, che potrebbe rivoluzionare la logistica grazie a tecnologie già esistenti e implementabili (a costi rispettivamente contenuti) fin da subito. Sono questi, in sintesi, i contenuti del progetto di ricerca Bev Goes eHighway – Bee presentato ufficialmente il 1° gennaio 2022 e portato avanti, nel corso del tempo, dall'Institute for Automotive Engineering e dal centro di Production Engineering of E-Mobility Components (Pem) dell'Università di Aquisgrana, in Germania: un retrofit di camion elettrici Daf già in produzione, consistente nell'applicare un pantografo al mezzo pesante al fine di trasmettergli costantemente energia elettrica lungo una corsia opportunamente elettrificata.

