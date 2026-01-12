Veicoli elettrici cinesi | l’Ue pubblica le linee sugli impegni di prezzo Pechino apprezza il passo in avanti

La Commissione europea ha annunciato le linee guida per le offerte di prezzo minimo dei veicoli elettrici cinesi, in vista dell’eventuale applicazione di dazi dall’UE a partire da ottobre 2024. Questa mossa mira a stabilire condizioni chiare per i produttori di veicoli elettrici provenienti dalla Cina, con un’attenzione particolare alle implicazioni commerciali e alle relazioni con Pechino.

La Commissione europea ha pubblicato lunedì le linee guida sulle condizioni per accettare offerte di prezzo minimo da parte dei produttori di veicoli elettrici con sede in Cina che intendono evitare i dazi introdotti dall’Unione europea nell’ottobre 2024. Come sottolinea Bruxelles, la pubblicazione del documento fa seguito alle discussioni che la Commissione e il Ministero del Commercio cinese hanno avuto fin dall’inizio dell’indagine antisovvenzioni. Secondo la Commissione europea, il documento di orientamento fornisce agli esportatori cinesi di veicoli elettrici a batteria (BEV) verso l’UE indicazioni generali sulla presentazione di offerte di impegno sui prezzi e copre vari aspetti da considerare in una possibile proposta, tra cui il prezzo minimo all’importazione, i canali di vendita, la compensazione incrociata e i futuri investimenti nell’Unione europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

