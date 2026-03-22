I baby-cronisti intervistano Zuppi | Coltiviamo la speranza della pace

Un gruppo di giovani cronisti ha intervistato un rappresentante religioso, che ha affermato l'importanza di mantenere viva la speranza di pace, sottolineando che si tratta di un sentimento reale e non di un’illusione. Ha aggiunto che ogni individuo può contribuire a questa speranza attraverso azioni concrete. La conversazione si è concentrata sulla necessità di promuovere un clima di fiducia e di impegno condiviso.

"Dobbiamo coltivare la speranza della pace. È una speranza, non un’illusione. E ciascuno di noi può fare qualcosa". Queste le significative parole che il cardinale Matteo Zuppi ha rivolto agli studenti dell’Istituto comprensivo di Monte San Pietro, in occasione dell’incontro che si è tenuto venerdì e che ha dato vita a un importante momento di condivisione e dialogo. Accolto dalla dirigente Carmela Zabatino, dall’assessora comunale alle Politiche Scolastiche Mariaconcetta Iodice e da diversi rappresentanti delle istituzioni, il cardinale è stato poi intervistato da Giorgia, Leonardo e Giacomo, giovanissimi cronisti di Radio Attiva, la web-radio della scuola, affrontando temi cruciali come la pace e le sfide del futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I baby-cronisti intervistano Zuppi: "Coltiviamo la speranza della pace" Articoli correlati Leggi anche: Coma e stati vegetativi, Salvi: “Il risveglio è possibile, coltiviamo la speranza” L’interrogazione di Zuppi in Bocconi: "Ora serve la forza della speranza: l’Europa cominci a favorire il dialogo"Si annunciava il cardinale Matteo Zuppi al centro dell’incontro "L’Europa in cammino.